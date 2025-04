Il presidente Mattarella nomina 29 giovani Alfieri della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a giovani distintisi nel 2024 in ambiti come studio, cultura, scienza, arte, sport e volontariato, nonché per atti di civismo e solidarietà. Oltre ai riconoscimenti individuali, sono state assegnate anche 4 targhe per premiare azioni collettive che esprimono i valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. Il tema di quest’edizione è “Nuove vie per la solidarietà”, riflettendo un’evoluzione di questo concetto che integra tecnologia, sostenibilità e coinvolgimento comunitario. I giovani sono protagonisti di una solidarietà moderna e dinamica, accessibile e adeguata alle sfide attuali. Le storie dei premiati includono ragazzi che utilizzano le loro competenze scientifiche e tecnologiche per affrontare sfide sociali e ambientali, adolescenti che impiegano la scrittura per promuovere il cambiamento sociale e giovani attivi nello sport come strumento di inclusione. Accanto a esperienze innovative, ci sono anche gesti eroici e modelli di cittadinanza attiva che promuovono la legalità. I volontari, impegnati a sostenere i più vulnerabili, rappresentano storie di resilienza e inclusione. Il Quirinale sottolinea che i giovani premiati simboleggiano solo una parte di un vasto numero di ragazzi attivi nella vita quotidiana, contribuendo a valorizzare i principi fondamentali della nostra società. Il loro altruismo, generosità e responsabilità sociale hanno il potere di attivare cambiamenti profondi, rendendo il singolo impegno un movimento collettivo.