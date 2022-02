Il Presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha appena iniziato a seguire Madonna su Instagram. Un gesto pubblico di ringraziamento per ciò che ha pubblicato la cantante qualche giorno fa nelle sue storie.

Madonna, infatti, non ha avuto timore nel condannare apertamente le azioni di Vladimir Putin e lo ha fatto anche con un video su Instagram. Nel video incriminato – realizzato sulle note di Sorry – si alternano immagini di guerra a foto di Putin paragonato ad Hitler.

“L’invasione dell’Ucraina guidata dall’avidità e senza scopo da parte della Russia deve essere fermata! Per favore, inviate gli aiuti umanitari per aiutare milioni di cittadini ucraini le cui vite sono state colpite da questa crisi proprio in questo momento! Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente. Putin non ha il diritto di cercare di cancellare l’esistenza dell’Ucraina. Ti supportiamo Presidente Zelensky!”

E Zelensky ha “ringraziato” proprio iniziando a seguirla su Instagram. Ovviamente non ha senso sottolineare come Madonna abbia ragione sotto ogni aspetto.

Ukraine president follows Madonna on Instagram after she posts musical tribute https://t.co/6NIgC8HPK0 — The Independent (@Independent) February 26, 2022

Madonna supporta l’Ucraina, ecco il video incriminato

Se non seguite Madonna su IG o se vi è sfuggito, ve lo ripropongo qua sotto: