ROMA – Saranno pure seicento, ordinari d’università, associati, dottorandi e docenti di Conservatorio, ma restano l’uno per cento di “tutti noi corpo docente dell’università italiana”. Ferruccio Resta, già guida del Politecnico di Milano, oggi presidente della Conferenza dei rettori italiani, esprime rispetto per le posizioni “di libertà” dei firmatari dell’appello contro il Green Pass obbligatorio negli atenei del Paese – “i segnali di disagio non vanno mai sottovalutati, sul’argomento vaccinazioni i dissidi ci sono in tutto il Paese” -, ma subito dopo dice: “I colleghi devono lasciare in un angolo la propria libertà e i propri egoismi per la responsabilità che abbiamo tutti verso gli studenti, il motivo per cui facciamo questo mestiere”.