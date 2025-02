Il Presidente Coniglio e i suoi amici

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha tenuto un intervento incisivo alla Camera dei Deputati, criticando aspramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. La discussione è stata incentrata sull’arresto, la scarcerazione e l’espulsione di Najem Osama Almasri. Schlein ha descritto l’assenza di Meloni in aula come una mancanza di coraggio e responsabilità, affermando che il suo intervento su Almasri “ha fatto sembrare Nordio un avvocato difensore di un torturatore” anziché un ministro della Giustizia.

Ha definito la giornata come “triste per la democrazia”, sottolineando che i ministri sono intervenuti in Parlamento due settimane dopo la scarcerazione di Almasri. Schlein ha esortato Meloni a spiegare personalmente la scelta di liberare un torturatore libico, affermando che non deve rendere conto solo ai suoi sostenitori sui social media, ma all’intero Paese. La leader dem ha anche fatto riferimento a precedenti dichiarazioni di Meloni riguardo alla “caccia ai trafficanti di migranti”, accusandola di contraddizioni.

In una critica diretta a Nordio, Schlein ha messo in dubbio le sue argomentazioni, chiedendo perché, se informato, non avesse trasmesso gli atti al momento opportuno. Ha contestato il fatto che un Falcon di Stato fosse pronto a portare Almasri a casa mentre il ministro “valutava” gli atti, sostenendo che Nordio ha violato la legge. Ha concluso con l’accusa che il ministro non solo non ha letto la legge, ma ha anche mancato di rispetto al Paese. Durante l’intervento, Schlein ha ricordato le testimonianze delle vittime di Almasri, evidenziando l’impatto delle sue azioni.