il ‘premio’ dopo le accuse a Sinner

Sei anni dopo la sua ultima partecipazione, Nick Kyrgios torna a indossare la maglia dell’Australia in Coppa Davis. Questa convocazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, poiché il tennista australiano è al centro di polemiche, in particolare per la controversia legata al caso doping con Jannik Sinner. Kyrgios è stato scelto per il turno preliminare della Coppa Davis, che si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio.

La competizione della Coppa Davis riprende dopo il trionfo dell’Italia a Malaga e si svolgerà subito dopo gli Australian Open, previsti dal 12 al 26 gennaio. Durante questa edizione, vedremo la Spagna senza il suo campione Carlos Alcaraz, mentre Novak Djokovic rappresenterà la Serbia. L’Australia, semifinalista nell’ultima edizione, ha deciso di richiamare Kyrgios, il quale era assente dalle convocazioni per sei anni, per affrontare la Svezia nella prima sfida della competizione. Diversamente, l’Italia, che ha ospitato le Finals, non parteciperà al turno preliminare.

Il capitano della squadra australiana, Lleyton Hewitt, prevede di schierare un team formato da Alex De Minaur, Thanasi Kokkinakis, Jordan Thompson e, appunto, Nick Kyrgios. Recentemente, Kyrgios ha mostrato prestazioni deludenti a Brisbane, dove è stato eliminato sia in singolare che in doppio, quindi avrà bisogno di recuperare la forma ottimale in vista delle sfide imminenti. Nel frattempo, continua a essere al centro di discussioni e polemiche, soprattutto in relazione agli scontri con Sinner.

La partecipazione di Kyrgios rappresenta un ritorno significativo per la squadra australiana, vista la sua talentuosa carriera e le sue capacità in campo. Le dinamiche tra i vari giocatori e le aspettative relative ai loro risultati sono alte, e tutti gli occhi saranno puntati su Kyrgios, non solo per il suo gioco, ma anche per eventuali sviluppi nelle polemiche esistenti. Le prossime settimane saranno decisive per l’Australia nella Coppa Davis e per Kyrgios nel tentativo di ritrovare una forma competitiva.