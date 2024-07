Il predatore degli oceani e il suo unico modo di mangiare le prede

Tra i predatori più micidiali che popolarono la Terra, spicca il recentemente scoperto Gaiasia jennyae. Questo anfibio dal cranio lungo circa 60 centimetri e con una dentatura possente simile a quella di una salamandra, rappresentava una minaccia notevole nei suoi habitat acquatici.

Secondo uno studio condotto da un team internazionale di esperti, visse circa 280 milioni di anni fa, nel Permiano inferiore e quindi ben 40 milioni di anni prima dell’avvento dei dinosauri. I resti fossili, rappresentati da quattro esemplari, sono stati trovati in Namibia.

Claudia Marsicano, paleontologa presso l’Università di Buenos Aires, ha ricordato il momento del ritrovamento come un’esperienza scioccante, descrivendo l’enorme esemplare come una scoperta straordinaria. La particolarità del cranio ha catturato subito l’attenzione degli studiosi per i suoi grandi canini interbloccanti, un tratto unico per i primi tetrapodi (qui un’illustrazione).

Stando alle ricostruzioni, viene descritto l’anfibio come una creatura stazionaria dalle dimensioni considerevoli che viveva nei fondali di acquitrini e laghi. Con una testa piatta simile a un “sedile del water”, G. jennyae poteva risucchiare le prede grazie ai suoi enormi denti frontali.

Nonostante l’aspetto minaccioso, G. jennyae era probabilmente un predatore lento, affidandosi agli agguati piuttosto che alla velocità. Questa caratteristica avrebbe potuto offrire una chance di fuga agli eventuali sfortunati che si fossero trovati nel suo mirino.

Gli studiosi hanno sottolineato l’importanza di questi ritrovamenti per comprendere le differenze ambientali tra l’estremo sud e l’equatore durante il Permiano. G. jennyae, ma anche perché rappresenta un collegamento con animali ancora più antichi.