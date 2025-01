Il precedente fortunato di Jannik contro l’americano

Entrano nel vivo gli Australian Open di Jannik Sinner, con il numero uno al mondo che sarà in campo domani, sabato 17 gennaio, contro Marcos Giron. Sinner, dopo un match più complesso del previsto con Tristan Schoolkate, cercherà di conquistare un posto negli ottavi di finale del torneo, giocando sulla Rod Lover Arena intorno alle 9.

Marcos Giron, avversario dell’azzurro, occupa attualmente la posizione numero 46 nel ranking ATP. Nato il 24 luglio 1993 nella periferia di Los Angeles, ha origini ispaniche e ha sviluppato una passione per il tennis sin dall’infanzia, raggiungendo la top 20 del ranking under 18 grazie a diverse vittorie in tornei giovanili. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da infortuni alle anche che lo hanno costretto a rallentare la sua crescita. Dopo un periodo difficile, nel 2019 ha conquistato il titolo Challenger a Orlando, entrando per la prima volta nella top 100. Il 2020 gli ha portato la qualificazione per il Masters 1000 di Cincinnati, mentre il 2024 si è rivelato un anno positivo, portandolo a raggiungere il suo best ranking al numero 37 del mondo e ottenendo buoni risultati anche nel doppio.

Per quanto riguarda i precedenti tra Sinner e Giron, i due giocatori si sono già affrontati una volta, nell’ottobre 2023 a Shanghai. In quella occasione, Sinner ha prevalso, con una vittoria che ha avuto un’importanza cruciale poiché gli ha garantito la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Questo successo gioca a favore dell’azzurro, che arriva al match con buone motivazioni.

La sfida tra Sinner e Giron si preannuncia avvincente, con il numero uno al mondo pronto a dimostrare il suo valore e a proseguire il cammino nel torneo, mentre Giron cercherà di sfruttare al meglio l’occasione per mettere in difficoltà il campione italiano. Con la tensione di un match di alta rilevanza, gli appassionati di tennis sono in attesa di assistere a un incontro che potrebbe riservare sorprese e spettacolo.