Il povero Poirot non può star tranquillo nemmeno durante le feste!

Questa volta è costretto a indagare su uno strano omicidio avvenuto all’interno di un ospedale nel Norfolk.

Poirot ha meno di una settimana per risolvere il caso se vuole tornare a casa in tempo per festeggiare il Natale con il suo amico Catchpool come da programma.

Intanto, qualcun altro, qualcuno di molto spietato, ha idee ben precise su come confondere le acque e neutralizzare il suo fiuto infallibile…

🎄 “Omicidio di Natale per Hercule Poirot”, Sophie Hannah.