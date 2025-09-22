Il potere svelato: il documentario Albanese che sorprende

Mercoledì 24 alle 21.00, al Cinema Farnese di Roma, si svolgerà la proiezione speciale del documentario Film di Stato, diretto da Roland Sejko, già applaudito alla prima mondiale delle Giornate degli Autori del Festival di Venezia. Il film, prodotto da Luce Cinecittà, esplora la dittatura albanese dal termine della seconda guerra mondiale fino al 1990, focalizzandosi sulla figura di Enver Hoxha, il capo del regime.

Film di Stato offre un’immersione profonda nella storia attraverso un uso creativo di immagini in gran parte inedite, molte delle quali provengono direttamente dal regime. Il documentario presenta un’analisi visiva e sonora della propaganda di Hoxha, mostrando come il potere si manifesti e venga percepito. Con montaggio e suoni ricercati, Sejko riesce a trasformare il materiale di repertorio in una narrazione potente, rivelando le contraddizioni e le fragilità di un regime totalitario.

La vita politica dell’Albania è stata fortemente legata a Hoxha, che ha guidato il Paese attraverso alleanze e conflitti, fino all’isolamento totale. Il film racconta come il cinema fosse utilizzato come strumento di controllo e autorappresentazione. Sejko sottolinea l’importanza di reinterpretare queste immagini, cercando di mostrare ciò che il regime voleva nascondere, offrendo così una nuova prospettiva sulla realtà.

Per ulteriori informazioni e biglietti, è possibile visitare il sito di Anec Lazio.