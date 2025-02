Il potere di Trump: due summit europei in quattro giorni

Ci sono due importanti summit sulla difesa in programma: il primo si terrà a Londra il 2 marzo e il secondo il 6 marzo a Bruxelles, durante il Consiglio Europeo. A questi incontri parteciperanno i leader europei più influenti, con l’obiettivo di discutere misure per garantire maggiore sicurezza in Europa, con un focus particolare sull’Ucraina. Un tema centrale sarà il ruolo degli Stati Uniti, considerati i recenti incontri a Washington di Macron, Starmer e Zelensky. Inoltre, ci si interroga su quali saranno le azioni necessarie da parte dell’Italia. Questi eventi sono cruciali per comprendere le strategie future dei paesi europei che supportano la difesa di Kiev. La situazione attuale richiede una riflessione attenta e la formulazione di piani concreti per affrontare le sfide della sicurezza nel continente. In questo contesto, il coinvolgimento attivo e la cooperazione tra gli stati europei e gli alleati possono determinare gli sviluppi futuri. Gli interessati possono rimanere aggiornati iscrivendosi a canali come “Eurofocus” su varie piattaforme musicali e podcast.