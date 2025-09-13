Il potere di The Voice of Hind Rajab al cinema italiano

Il film The Voice of Hind Rajab, che ha toccato il cuore del pubblico internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva finalmente nei cinema italiani. La pellicola, distribuita da I Wonder Pictures, sarà disponibile dal 18 settembre, con anteprime speciali a Roma e Milano che includeranno dibattiti pubblici con giornalisti e organizzazioni umanitarie.

La storia si basa sulla vera vicenda di Hind Rajab, una bambina palestinese di sei anni che è diventata un simbolo della sofferenza civile durante la guerra di Gaza. Intrappolata in un’automobile sotto il fuoco israeliano, Hind ha parlato per oltre tre ore con gli operatori della Mezzaluna Rossa, implorando aiuto. Le sue parole, registrate e diffuse, hanno rappresentato la voce di una generazione di innocenti coinvolti nel conflitto. Pochi giorni dopo, la bambina fu trovata senza vita insieme ai familiari. Il film, con grande sensibilità, ricostruisce questi eventi drammatici, trasformando il dolore personale in una testimonianza universale.

Diretto dalla tunisina Kaouther Ben Hania, nota per il suo impegno sociale, il film alterna ricostruzioni dei fatti a momenti poetici, utilizzando la voce della bambina come filo conduttore. Presentato in anteprima alla Berlinale, ha ricevuto applausi per la sua narrazione coraggiosa. Alcuni critici lo hanno definito uno dei documenti più potenti sui conflitti contemporanei.

Alla Mostra di Venezia, il film ha vinto importanti riconoscimenti, tra cui il Leone d’argento e il Premio Unicef. La regista ha dedicato il premio alla Mezzaluna Rossa e a chi salva vite a Gaza, sottolineando l’importanza di un cinema che stimoli la riflessione collettiva.