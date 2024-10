Il potere di sospendere lo sviluppo embrionale per promuovere la vita

La diapausa è un meccanismo naturale che permette a diverse specie, soprattutto insetti e mammiferi, di sospendere temporaneamente lo sviluppo embrionale fino al ripristino di condizioni ambientali favorevoli. Questo è un’importante strategia di sopravvivenza, come dimostra il wallaby, un marsupiale australiano capace di mantenere un embrione in stasi mentre nutre un altro già nato. Recentemente, studi hanno rivelato che anche gli esseri umani possiedono meccanismi molecolari in grado di attivare una simile diapausa, anche se attualmente non vengono utilizzati in modo spontaneo.

La scoperta suggerisce che l’abilità di indurre una pausa nello sviluppo embrionale potrebbe migliorare le tecniche di fecondazione assistita. Nell’ambito della ricerca scientifica, si è scoperto che i modelli embrionali noti come blastoidi, derivati da cellule staminali umane, riescono a replicare la fase della blastocisti, il momento critico in cui l’embrione si prepara a impiantarsi nell’utero. Questo ha importanti implicazioni per capire come la diapausa possa favorire la sopravvivenza dell’embrione in condizioni avverse.

Un meccanismo chiave identificato dai ricercatori è l’inibizione della via di segnalazione mTOR, nota per il suo ruolo nella regolazione della crescita e dello sviluppo. L’attivazione di mTOR promuove la crescita embrionale, mentre la sua inibizione induce una sorta di “ibernazione” embrionale, rallentando lo sviluppo e mantenendo gli embrioni in uno stato di dormienza. La capacità di attivare meccanismi di diapausa negli esseri umani è considerata un residuo della nostra evoluzione, suggerendo che abbiamo mantenuto la capacità di attivare questo stato di quiescenza.

Le implicazioni di queste scoperte sono promettenti per la medicina riproduttiva. Secondo Aydan Bulut-Karslioglu, uno degli autori dello studio, trattare blastoidi con un inibitore di mTOR rallenta lo sviluppo, dimostrando che le cellule umane possono rispondere a questa stimolazione. Indurre una pausa nello sviluppo embrionale potrebbe non solo migliorare le tecniche di fecondazione assistita, ma anche ottimizzare le condizioni per un impianto di successo, aumentando le probabilità di una gravidanza sana e riducendo lo stress associato ai trattamenti di fertilità. Questo approccio potrebbe garantire più tempo per il corretto impianto degli embrioni senza compromettere la loro qualità.