Il potere di Iqra Ismail: inclusione nel calcio in Somalia

Iqra Ismail, giovane calciatrice somala nata in Gran Bretagna, ha deciso di non chiedere più un posto al tavolo, ma di crearne uno tutto suo. A soli 19 anni, indossando il hijab, è diventata la persona più giovane a vincere un premio Black List, che riconosce l’eccellenza dei neri nel calcio inglese. Oggi, sei anni dopo, Ismail è un’affermata giocatrice, allenatrice e attivista per l’inclusione nel mondo del calcio.

Per lei, sapere di offrire spazio agli altri per giocare è impagabile, più che segnare un gol. Ismail ha capitano la nazionale di Somalia e ha diretto il settore femminile del Hilltop Football Club a Londra, accogliendo giocatrici da gruppi poco rappresentati, comprese donne musulmane. Attualmente, ricopre il ruolo di Coordinatrice del Progetto Calcio per Rifugiate presso il QPR In The Community Trust.

Una delle sue immagini, intitolata “Stand a Little Less Between Me and the Sunshine,” è stata tra le 200 selezionate per lo scorso premio Portrait of Humanity. Iqra Ismail continua a ispirare e a fare la differenza nel calcio, promuovendo l’inclusione e il rispetto per tutti.