Il potere del sorriso: benefici per la salute in Italia

Il sorriso ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita umana. Ippocrate, considerato il padre della medicina, evidenziò la sua importanza con la famosa frase: “Da un sorriso nasce sempre un altro sorriso”. Ridere non è solo un gesto contagioso, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita.

Ogni anno, il primo venerdì di ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Sorriso, promossa da Harvey Ball, l’inventore della celebre faccina sorridente. Questo giorno è dedicato a mettere in risalto i benefici del sorriso e ricordare quanto sia positivo ridere per il corpo, la mente e lo spirito. La Giornata Mondiale del Sorriso, istituita nel 1999, porta con sé uno slogan significativo: “Lo smile non ha partito politico, non ha geografia, non ha religione”, sottolineando l’universalità del sorriso.

Numerosi studi scientifici confermano gli effetti positivi del ridere. Secondo una ricerca pubblicata sul Los Angeles Times da Lee Berk, ridere attiva la frequenza gamma nel cervello, favorendo una migliore attività neuronale e memoria. Questo comportamento contribuisce all’elaborazione simultanea delle informazioni e si manifesta anche in sentimenti positivi come amore e altruismo.

In occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, molte associazioni italiane si impegnano a trasformare i sorrisi in azioni concrete. Ad esempio, la Fondazione Operation Smile Italia organizza eventi per promuovere l’accesso a cure sanitarie per i più bisognosi, mentre l’associazione “Sorrisi in corsia” a Napoli offre letture animate e clownterapia nei reparti pediatrici, portando un po’ di leggerezza in luoghi di attesa e paura.