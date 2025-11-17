Il potente Giuseppe Caschetto, re del gossip italiano

Giuseppe Caschetto è un noto agente delle star e figura chiave nel panorama televisivo italiano. Conosciuto anche come Beppe, gestisce una sessantina tra artisti, giornalisti e autori tramite la sua società Itc 2000. Tra i suoi clienti spiccano nomi celebri come Fabio Fazio e Lilli Gruber. Recentemente, ha rubato la scena al suo rivale Lucio Presta, portando con sé Stefano De Martino.

Caschetto guadagna una percentuale che si aggira tra il 10 e il 15% sui guadagni dei suoi assistiti. La sua capacità di gestire “pacchetti” di celebri volti del mondo dello spettacolo lo ha reso un agente molto richiesto. Ha dichiarato di essere un professionista che preferisce restare nell’ombra piuttosto che cercare notorietà pubblica, spiegando che un agente deve essere autorevole senza essere protagonista.

Il suo lavoro non si limita a gestire artisti; è anche produttore e ha partecipato come produttore al film “Il Traditore” di Marco Bellocchio. Caschetto ha dimostrato grande abilità nelle trattative, assicurando contratti pregiati ai suoi clienti. Recentemente, è stato coinvolto nel contratto quadriennale di De Martino con Rai, valutato 2 milioni di euro l’anno.

Caratterizzato da origini siciliane e un forte legame con il suo territorio, Caschetto si autodefinisce un progressista, ritenendosi vicino a una tradizione cattolica e politica. Le sue mosse strategiche continuano a far discutere, alimentando la competitività tra i vari agenti che operano nel settore. La sua influenza è tale che molte produzioni televisive dipendono fortemente dalle sue scelte, rendendolo una figura centrale in un mondo dominato da rivalità e alleanze strategiche.