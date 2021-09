Il nuovo album dei Bluvertigo sarebbe dovuto uscire entro la primavera, ma i programmi sono cambiati: Morgan spiega il motivo.

Ma quando esce il nuovo album dei Bluvertigo? Ce lo dice Morgan. O meglio, ci fa capire che il disco non arriverà a brevissimo. Nel giorno in cui sono attesi dal grande ritorno all’Arena di Verona per partecipare a Invito al viaggio, il concerto in memoria di Franco Battiato, il cantautore brianzolo ha voluto spiegare ai fan cosa sta succedendo per quanto rigaurda il nuovo album della band, che sarebbe dovuto uscire entro la primavera, stando ai primi programmi. Le cose non sono andate come ci si attendeva, e nel post dell’artista non manca un pizzico di polemica.

Morgan

Morgan e i Bluvertigo: il post del cantautore

Un teaser, qualche parola e poi nulla più. Il nuovo album dei Bluvertigo è tornato ad essere un mistero. Come spesso capita nella carriera di Morgan, i programmi sono fluidi e cambiano di giorno in giorno. Stavolta però la responsabilità non sarebbe dell’ex giudice di X Factor.

Lo ha spiegato lo stesso Castoldi in un post, facendo presente ai fan che questo progetto, nato da un suo sogno, lui ha provato a portarlo avanti con grande impegno: ha scritto molti pezzi, li ha provinati, li ha proposti. Tutto sembrava pronto, stava procedendo a vele spiegate. Ma qualcosa ha frenato la spinta propulsiva, portando a una impasse che sta facendo spazientire i fan. E non solo…

Salta il nuovo album dei Bluvertigo

Il messaggio di Morgan sembra chiaro e rivolto ai suoi colleghi. Per fare le cose insieme bisogna volerlo tutti: “Pensavo sarebbe stato più facile, ma mi basavo sul mio entusiasmo, non avevo fatto il conto che non tutti a 50 anni sono capaci ancora di vivere di entusiasmo e di creare come fiumi in piena“.

Una vera e propria frecciatina a Andy e agli altri Bluvertigo, che evidentemente per questioni burocratiche o di altra natura stanno fungendo da peso per un progetto che sembrava destinato a realizzarsi in poco tempo. E adesso? Bisogna fare attenzione, perché tutto potrebbe naufragare in poco tempo: “Quando si vuole fare una cosa e si è in quattro, o tutti tirano nella stessa direzione o la cosa sarà frenata, l’entusiasmo svanirà, i buoni propositi non verranno colti al volo e capiterà ciò che sta capitando“. Di seguito il post del cantautore: