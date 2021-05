Morgan ha pubblicato un lungo post per analizzare l’importanza della vittoria dei Maneskin per l’Italia: le parole d’elogio del musicista.

I Maneskin sono un vanto dell’Italia, il paese deve farne un fiore all’occhiello, non fare polemica. Hanno dimostrato che il nostro rock non soffre più un complesso d’inferiorità. Non sono pensieri di un fan qualunque della band romana, bensì il sunto del pensiero di Morgan. Il cantautore brianzolo ha voluto dedicare un lungo post al gruppo vincitore dell’Eurovision 2021, spiegando per filo e per segno per quale motivo il loro trionfo è importantissimo per il nostro paese.

Morgan promuove i Maneskin dopo la vittoria dell’Eurovision

L’invito principale di Castoldi è di smetterla di fare polemica sulla band. Ora l’Italia deve cogliere l’occasione e se la deve tirare: “La cultura è leva per la ricchezza“. L’artista invita a riflettere su un punto fondamentale: il nostro paese arranca economicamente rispetto al resto del mondo e lo sappiamo benissimo, ce ne lamentiamo tutti. Ma la nostra è una nazione incredibile, un posto incredibile che dovrebbe essere conosciuto come una sorta di paradiso terrestre. E invece così non è.

Morgan

“Una volta ogni morte di papa avviene che qualcosa dell’Italia si fa notare nel mondo“, scrive senza mezzi termini il cantautore dei Bluvertigo. Poche volte è successo, ma quando è successo è stato una spinta per l’intero paese. Il suo pensiero va a Fellini, Volare di Modugno, Ennio Morricone, Toscanini, Benigni e così via. Adesso è successo ai Maneskin, e il mondo sta tributando la loro eccellenza. Perché quindi darsi la zappa sui piedi?

Morgan, i Maneskin e il rock italiano

“La nostra band non ha più nulla da invidiare a nessuno“, aggiunge Morgan, entusiasta di quanto ha visto: “Il rock italiano è uscito dal complesso di inferiorità“. L’artista ha quindi invitato tutti gli italiani a farsi furbi, a mettersi all’occhiello il fiore di questa vittoria e a fare sì che in questo modo, magicamente, tra qualche tempo qualcosina nello stipendio di tutti noi possa aumentare. Di seguito il suo lungo post: