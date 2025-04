Il possibile accordo di partenariato rafforzato tra UE e Uzbekistan in arrivo a giugno

L’accordo di partenariato rafforzato tra l’Unione Europea e l’Uzbekistan potrebbe essere firmato già a giugno. António Costa e Ursula von der Leyen parteciperanno al primo vertice Ue-Asia centrale, che si svolgerà venerdì a Samarcanda, in Uzbekistan. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare le relazioni tra l’UE e i paesi asiatici centrali, evidenziando l’interesse dell’Unione nel promuovere la cooperazione e lo sviluppo nella regione. Ulteriori informazioni possono essere trovate su Euronews, disponibile in 12 lingue.