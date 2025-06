Il Ponte del Caiazzano: un’emergenza nel Vallo di Diano

L’acqua del fiume Tanagro, che scorre nel Vallo di Diano, gioca un ruolo fondamentale nell’agricoltura locale, sostenendo attività che spaziano dalla zootecnia agli orti. Questo fiume, ricco di storia, è però anche soggetto a piene che hanno spesso minacciato i raccolti. Una delle aree più colpite è Caiazzano, dove la gestione del ponte locale da parte della Provincia ha creato disagi significativi per la comunità.

La località si trova tra due importanti attrazioni turistiche: la Certosa di Padula e la Valle delle Orchidee di Sassano. L’assenza del Ponte di Caiazzano, che è stato chiuso per quasi quattro anni, ha gravemente impattato la vita quotidiana degli abitanti, costringendo molti a percorrere strade alternative. Con una popolazione di circa diecimila abitanti tra Sassano e Padula, il traffico che utilizzava il ponte è crollato, aggravando la condizione economica locale.

Le promesse di interventi per risolvere la situazione sono rimaste in gran parte inattuate, lasciando la popolazione in uno stato di frustrazione e impotenza. Questa paralisi strutturale ha portato alla decisione di avviare una class action contro le istituzioni responsabili, accusate di mancanza di efficienza e di non aver ascoltato le esigenze dei cittadini.

Il disguido della viabilità non è solo un problema infrastrutturale, ma rappresenta anche una questione di equità sociale e attenzione politica verso una comunità che ha dimostrato una pazienza inverosimile. La situazione del Ponte di Caiazzano continua a preoccupare i residenti, che chiedono urgentemente una soluzione.

Fonte: cronachesalerno.it