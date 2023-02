il polpo apre il barattolo

Il polpo è un animale dotato di grande intelligenza: in un video è possibile vedere il momento in cui uno di questi esemplari apre un barattolo.

Quanto sono intelligenti gli animali? Chi ha a che fare quotidianamente con loro riconoscerà senza grandi difficoltà che tutte le specie viventi sono dotate di grandi capacità che permettono loro di superare le diverse difficoltà quotidiane. La scienza potrà inoltre elencare le specie di animali più intelligenti e tra queste annovererà sicuramente i polpi. Numerosissime ricerche scientifiche rivelano infatti che questi molluschi sono dotati di grande ingegno. Secondo lo studio di un’università della Nuova Zelanda, i polpi sono in grado di spegnere le luci accese lanciando getti d’acqua sugli interruttori. L’operazione che più frequentemente vengono visti a svolgere è però l’apertura dei barattoli.

L’intelligenza del polpo: con i suoi tentacoli riesce ad aprire il barattolo per mangiare un granchio

Il cervello dei polpi è particolarmente sviluppato: sono in grado di ricordare le cose, di riconoscere le persone e hanno una innata curiosità che li spinge a scoprire ciò che non conoscono. Sono comuni i filmati e le immagini che testimoniano la grande intelligenza di questi molluschi, come è possibile vedere anche in un ultimo video che sta riscuotendo un notevole successo sui social media.

Il video in questione è stato condiviso sulla pagina Facebook (@Fish Guy Photos) di un fotografo statunitense appassionato del mondo marino e subacqueo. Nel filmato, della durata di oltre 2 minuti, è possibile vedere chiaramente il momento in cui un piccolo polpo giallo si avvicina a un barattolo di vetro con il tappo chiuso.

Dopo averlo afferrato con i suoi tentacoli, il polpo è riuscito con un po’ di pazienza a svitare il tappo del barattolo in modo da aprire il contenitore e cibarsi del povero granchietto contenuto al suo interno. Ancora una volta, grazie a queste immagini, è stato possibile avere un’ulteriore dimostrazione dell’intelligenza del mondo animale. (di Elisabetta Guglielmi)