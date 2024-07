Il policlinico si trasforma per il “Pet Carpet Film Festival in corsia. Noi stiamo con gli animali”

Arriva l’evento “Pet Carpet Film Festival in Corsia. Noi stiamo con gli animali” al policlinico Umberto I ed ecco tutte le informazioni utili.

I cani possono essere un’ottima terapia per le persone che si trovano in difficoltà o per quelle particolarmente deboli. Pensiamo ai bambini, ad esempio. Molti studiosi hanno dimostrato che la vicinanza di un cane nei primi anni di vita potrebbe essere molto importante per il benessere e per il carattere del bambino. È su questo principio che si basa l’iniziativa di avvicinare i cani ai bambini promossa dal policlinico Umberto I per la grande capacità degli animali di essere un aiuto prezioso. Ma cerchiamo di capire meglio come si è svolta questa iniziativa.

Policlinico Umberto I: l’evento “Pet Carpet Film Festival in corsia. Noi stiamo con gli animali” è un successo

Il Policlinico Umberto I ha voluto scendere in campo a fronte degli episodi di violenza degli ultimi tempi con un’iniziativa, una campagna fortemente voluta dal Direttore Generale, Fabrizio D’Alba. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini verso il mondo degli animali e dell’ambiente. In tutto questo è intervenuta l’associazione Pet Carpet fondata dalla giornalista Federica Rinaudo.

La kermesse organizzata si chiama “Pet Carpet Film Festival in corsia. Noi stiamo con gli animali” e ha previsto una serie di proiezioni con protagonisti i nostri amici animali. Si tratta di una serie di cortometraggi raccolti negli anni, con protagonisti i cani, a volte divertenti e simpatici, a volte molto seri.

È una rassegna cinematografica internazionale realizzata in collaborazione con Anas, la Croce Rossa italiana, L’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, Fnovi e Anmvi. L’evento ha avuto luogo dal 24 al 26 luglio 2024 nella Clinica Pediatrica. Nelle sale d’attesa sono state proiettate le storie di cani eroi che hanno fatto la differenza in diverse occasioni.

L’evento, assolutamente gratuito, ha previsto poi una serie di premiazioni da parte del Direttore. Mettere subito i bambini a contatto con le storie degli animali che sono stati addestrati a soccorrere le persone, a intervenire per prevenzione e per risolvere una situazione, senza tralasciare il loro lato divertente e dolce, è importante per la loro visione.

Si spera, con iniziative di questo tipo, di sensibilizzare i bambini sul rispetto per gli animali e per l’ambiente. In fondo, sono proprio loro il futuro della società.