Dopo il successo straordinario di Musica leggerissima, Colapesce e Dimartino hanno annunciato l’arrivo di un podcast, o meglio di un audio-documentario.

Colapesce e Dimartino non si fermano più. Il successo della loro Musica leggerissima è inarrestabile. Il brano è diventato virale in radio, sui social e nella seconda settimana post Sanremo è stato il più ascoltato di tutti in Italia. Sull’onda di questo exploit clamoroso, i due cantautori siciliani hanno scelto di regalare ai propri fan un nuovo prodotto imperdibile: un podcast sulla loro avventura sanremese intitolato Big.

Colapesce e Dimartino: un podcast su Sanremo 2021

Com’è stato il Festival 2021 per due outsider di lusso come Colapesce e Dimartino? A raccontarcelo sono stati proprio i due artisti siciliani attraverso un podcast, o meglio un audio-documentario, intitolato Big.

Questo nuovo progetto della coppia è formato da cinque episodi ed è in uscita il 29 marzo. In attesa della pubblicazione, i due hanno regalato ai fan un’anticipazione attraverso un teaser pubblicato sui loro account ufficiali, con in sottofondo il suono delle onde: “Questa è acqua di Sanremo. Questa è l’acqua che ogni anno bagna le coste della canzone italiana. Fior fior di cantuatori sono venuti su queste rive a prendere ispirazione“.

Colapesce e Dimartino: Musica leggerissima è un plagio?

Nelle scorse settimane, specie durante Sanremo, la Musica leggerissima di Dimartino e Lorenzo Urciullo è stata al centro di un caso mediatico. Qualcuno ha provato ad accusarli di plagio, ma la loro situazione non è mai arrivata a un’eco tale da muovere perizie ufficiali, come invece accaduto ai Maneskin con Zitti e buoni.

In particolare c’è chi ha fatto notare una certa somiglianza con Se mi lasci non vale di Julio Iglesias, o con la più recente We Are the People degli Empire of the Sun. Voci che sono arrivate anche alle orecchie del duo siculo, che ci ha voluto scherzare su proponendo a Propaganda Live su La7 proprio un mash-up tra le due canzoni ‘ispiratrici’:

