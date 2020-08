Nuovo vertice in prefettura a Messina, alle 12, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia (Messina). Al vertice parteciperà anche il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo. Ieri, parlando con i cronisti, Cavallo ha detto che “Viviana Parisi era agitata e impaurita” mentre si allontanava dall’autostrada, dopo l’incidente sulla A20 Messina-Palermo. In braccio teneva il bambino, “che era vivo e con gli occhi aperti”. “Viene fuori in quel momento la fragilità della donna”, ha detto Cavallo.

Fonte