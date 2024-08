Il più grande animale dell’Antartide è… davvero minuscolo

Tralasciando le foche e i pinguini, quale potrebbe essere la creatura terrestre più grande del continente antartico? È tempo di incontrare il Belgica antarctica.

Per quanto possa essere strana una rana blu mutante, il record che detiene il moscerino antartico è di tutto rispetto. Nonostante sia lungo solo 2-6 millimetri, è in realtà il più grande animale terrestre “residente a tempo pieno” in Antartide.

Bisogna infatti escludere dalla lotta sia i pinguini che le foche, poiché si trovano solo di passaggio sulla terraferma. Per lo stesso motivo, anche la maggior parte delle specie di uccelli vanno e vengono con le stagioni, trascorrendo gran parte dell’anno in mare. Ma non dovrebbe volare anche un moscerino? A quanto pare… no!

Il moscerino antartico non vola e non morde. Lo sappiamo, sarebbe un sogno avere intorno esclusivamente insetti del genere, tuttavia, sono state le rigide condizioni ambientali che hanno portato il piccolo animale ad evolversi e a perdere completamente le ali come potete osservare al seguente link; in questo modo riescono a sopravvivere ai terribili venti della regione polare. Possiedono però altre interessanti caratteristiche.

Riescono ad esempio a sopravvivere a temperature che raggiungono i -15 °C e perdono il 70% dei loro liquidi corporei. Sono inoltre in grado di rimanere anche un mese senza ossigeno e sopravvivono all’inverno accumulando diversi zuccheri come antigelo naturale, disidratandosi per impedire la formazione di cristalli di ghiaccio all’interno delle loro cellule.

Per tutti questi motivi, è opportuno sottolineare come ogni individuo impieghi circa 2 anni per completare il suo ciclo di vita completo, che trascorre in gran parte come larva cibandosi di batteri, alghe e muschio. Interessante notare come si mantengono (relativamente) al caldo sotto molti strati di neve.

“Le prove di studi precedenti mostrano che il moscerino antartico abita il continente sin dall’inizio. Sono un buon modello per noi per imparare la storia dell’Antartide e un buon modello per gli scienziati per prevedere come il continente risponderà al cambiamento climatico“, ha affermato Nick Teets, ricercatore dell’Università del Kentucky.

A questo punto però, dopo aver visto l’insolito collo di una giraffa, è opportuno sottolineare come il repentino riscaldamento globale potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza di questa affascinante specie.