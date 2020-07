All’inizio, un romanzo

Qual è, nella fiction cinematografica e televisiva, il medico più amato di tutti i tempi? Alcuni risponderanno il pediatra di pronto soccorso Doug Ross della serie E.R. Medici in prima linea; altri preferiranno il Derek Shepherd di Grey’s Anatomy. Ma hanno la memoria corta. Il carisma di questi eroi seriali in camice bianco non è paragonabile a quello sprigionato per decenni dal dottor James Kildare in film per il grande schermo, serie televisive, programmi radiofonici e perfino fumetti.

Il suo successo cominciò con un ciclo di romanzi, versione popolare dei libri sanitari con cui Archibald Joseph Cronin aveva celebrato le virtù dei dottori. I diritti dei libri, scritti dal non eccelso Max Brand, furono acquistati dalla MGM, dando origine a una serie di film di enorme successo: quindici, usciti nel decennio 1937-47, in pieno New Deal rooseweltiano. Da quel clima (in qualche misura paragonabile a quello odierno post-Covid19) derivò il carattere progressista delle pellicole, dove la sanità era trattata come un bene pubblico e i medici – il giovane dottore eponimo, interpretato da Lew Ayres, e anche il suo irascibile supervisore, il dottor Gillespie – intendevano il proprio lavoro come una missione.

Dieci nuovi padiglioni

La popolarità della serie fu tale che il teatro delle loro imprese a beneficio dei malati, il Blair General Hospital di New York, dovette aprire dieci nuovi padiglioni per far fonte alle massicce richieste di ricovero. Per citare solo alcuni dei titoli: Il giovane dottor Kildare, Il d.K. si sposa, La vittoria del d.K. Tenuta fresca da alcuni altri film successivi e da un radiodramma molto seguìto, la figura dell’affascinante medico, amato dalle infermiere dai pazienti, ebbe un clamoroso ritorno di fiamma negli anni Sessanta, con una serie di telefilm (molto amati anche in Italia) prodotti dalla NBC che arrivarono perfino a superare i precedenti lungometraggi. Questa volta il protagonista era impersonato dal bel Richard Chamberlain; la cui dedizione era evidente fino dalla sigla, dove appariva in atto di correre al soccorso dei malati sulle note di uno score divenuto celebre. Il suo mentore Gillespie, invece, era affidato al burbero Raymond Massey. Grazie ai rispettivi personaggi, i due attori salirono al primo posto tra i più pagati dell’epoca. Dal 1961 al ’66, il telefilm contò cinque stagioni, per la bellezza di centonovanta episodi (spesso trasmessi in prima serata), alcuni dei quali a colori. Ed è Il dottor Kildare, senza dubbio, il prototipo del “medical drama” oggi di gran voga in tutto il mondo. Vale la pena di citare un episodio curioso: quando il presidente Obama condusse la sua campagna per la statalizzazione della sanità, usò come evocativo commento musicale le note della sigla del telefilm.