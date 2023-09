il pitbull e la sua reazione

La reazione del dolce pitbull è incredibile quando si accorge che mamma e papà non stanno ascoltando la sua richiesta.

I cani domestici sono animali abitudinari, sanno quando è ora del pasto, della passeggiata e quando è il momento di andare a dormire. Ai nostri amici a quattro zampe piace essere abitudinari e avere un programma prevedibile, tuttavia possono avere difficoltà a capire che gli umani sono un po’ più flessibili.

Il pitbull ha una richiesta ben precisa: quando non viene accolta la sua reazione lascia senza parole

Solo perché è l’ora di andare a dormire per un cane, non significa che sia l’ora di andare a letto per una persona. Un adorabile pitbull di nome Panda lo ha imparato a sue spese, una sera, mentre i suoi umani erano ancora impegnati e svegli. La reazione incredibile del cane è troppo carina ed è diventata virale su TikTok.

Il video è stato pubblicato sull’account @pandathepittie, dove i suoi genitori umani si divertono a pubblicare clip con lei protagonista. Il cucciolo si chiama Panda proprio perché i suoi colori e dove sono posizionati ricordano quelli di un panda. I suoi segni distintivi sono molto carini e ha il potere di guardare in modo espressivo le sue persone preferite. Tuttavia è un po’ testarda per quanto riguarda l’ora della nanna.

Come guarda la sua famiglia, si capisce subito cosa vuole intendere. Con la caption nel video: “Quando l’ora id andare a letto è passata ma noi non seguiamo la sua routine“, il video fa sapere che Panda non è d’accordo quando non si rispettano i piani prestabiliti. Fissa così intensamente il divano che non sa nemmeno come reagire. La sua reazione ha fatto divertire molto gli utenti i quali hanno raccontato anche la loro esperienza.

@pandathepittie shes very adamant ahout her bedtime scheudle #pitbullsoftiktok #pittiesoftiktok #pitbull ♬ original sound – Panda🐾

Tra i commenti: “Il mio cockapoo di 13 anni, da quando l’abbiamo adottato, ha imparato a fare la nanna alle 8 di sera e si arrabbia molto se la persona che ha scelto non viene con lui“; “Il mio cane mi abbaiava quando decideva che era ora di andare a letto. Poi si metteva come Panda nel corridoio e ogni tanto abbaiava finché non venivo a letto“.