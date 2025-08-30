22.1 C
Il Piemonte porta il suo talento al Festival di Venezia

Il cinema non è fatto solo di star e red carpet, ma anche di chi lavora dietro le quinte per dar vita a un film. Quest’anno, il Piemonte è presente all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, grazie alla rete di imprese CNA, dimostrando come la filiera audiovisiva della regione sia diventata un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Mattia Puleo, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte, e Rachele Sinico, funzionaria CNA Piemonte, spiegano che le varie realtà piemontesi contribuiscono a rendere le produzioni video all’avanguardia. Negli ultimi anni, queste imprese hanno smesso di essere semplici fornitori, diventando partner creativi e tecnici capaci di trasformare idee in opere che raccontano la cultura e l’identità del territorio.

Non si tratta solo di una presenza simbolica: durante il festival, CNA organizzerà anche incontri e dibattiti sui temi cruciali per il futuro del settore audiovisivo, affrontando il suo valore economico e culturale, le nuove opportunità di lavoro e la necessità di politiche pubbliche a sostegno degli operatori nella “fabbrica del cinema”.

Grazie a questi sforzi, il Piemonte ha conosciuto un rilancio significativo, attirando più investimenti e attenzione istituzionale, trasformandosi in un motore creativo. Mentre i riflettori di Venezia brillano sugli attori e registi, dietro le quinte si nascondono anche le imprese piemontesi che, senza cercare notorietà, rendono possibile l’incanto del grande schermo.

