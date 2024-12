Il piccolo Tibet dell’Emilia-Romagna: un borgo ricco di spiritualità orientale, dove anche il Dalai Lama ha trovato casa

L’Italia è famosa per le sue città storiche, ma offre anche borghi suggestivi, come Votigno di Canossa, in Emilia Romagna. Questo borgo medievale è uno dei meglio conservati e si trova tra le colline reggiane, evocando un’atmosfera affascinante. Frazione di Canossa, Votigno è patrimonio dell’UNESCO e storicamente legato a Matilde di Canossa, probabilmente un rifugio per i suoi soldati. Un aspetto particolare di questo borgo è la sua spiritualità orientale, tanto che il Dalai Lama ha scelto di stabilirsi qui.

Il borgo trasmette valori di pace, rispetto e amore universale. Le icone e le statue del Buddha disseminate a Votigno richiamano una dimensione spirituale profonda. La bellezza del luogo è accentuata dalla piazzetta con pavimento a scacchiera, utilizzata per eventi culturali e rievocazioni storiche medievali. Qui, il tempo scorre lentamente, permettendo ai visitatori di trovare un momento di tranquillità e riflessione. Il Museo presente nel borgo offre un’immersione nella tradizione tibetana, con esposizioni riguardanti costumi e oggetti tipici.

Votigno si distingue per l’ambiente naturalistico e la ricchezza storica. Il Castello di Canossa, risalente al 940 d.C., è emblematico del potere della famiglia Canossa e noto per l’episodio del 1077, quando Enrico IV chiese perdono a Papa Gregorio VII, restando inginocchiato per tre giorni alla porta del castello durante una tormenta di neve. Nonostante le distruzioni nel tempo, il castello conserva ancora ruderi che raccontano la sua grandezza passata, ora sede del Museo Nazionale di Canossa.

Un altro punto d’interesse è la Casa del Tibet, fondata nel 1990 da Stefano Dallari, che porta un pezzo di spiritualità tibetana in Italia. Questo spazio coinvolge i visitatori in un dialogo con la cultura tibetana e la religione buddista, promuovendo ideali di pace e solidarietà. La Casa è un centro di attrazione per chi desidera approfondire la spiritualità tibetana, ospitando anche un museo inaugurato dal Dalai Lama nel 1999.

In sintesi, Votigno di Canossa è un luogo dove la bellezza naturale si unisce alla storia e alla spiritualità, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e mistica, lontana dal ritmo frenetico delle città.