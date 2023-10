il piccolo Giulio cerca casa

Gettato dal cavalcavia di una strada, un piccolo gattino di un mese e mezzo riesce a sopravvivere: dopo il salvataggio, Giulio ha bisogno di una casa.

Lanciato dal cavalcavia di una strada e abbandonato al suo triste destino. E così a soli cinquanta giorni di vita un gattino ha già sperimentato quanto possano essere crudeli gli esseri umani. Il piccolo felino ha però avuto la fortuna di incontrare delle persone pronte ad aiutarlo e a prendersi cura di lui. Sopravvissuto per miracolo alla caduta, il micetto è stato infatti salvato e portato presso una struttura di accoglienza di animali in difficoltà della zona. Qui il piccolo, al quale è stato dato il nome di Giulio, ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno. Adesso il cucciolo è pronto per trovare la sua famiglia adottiva.

Dopo il salvataggio, il piccolo gattino di nome Giulio ha bisogno di una casa adottiva: il post sul micetto

La storia del gattino Giulio è stata raccontata sui social network da un’organizzazione impegnata nella salvaguardia degli animali in difficoltà, chiamata Oltre la strada, casetta scugnizza. L’associazione è stata fondata nell’aprile del 2015 ed è nata, come si legge sul profilo Facebook (all’account social @Oltre la strada, casetta scugnizza), dall’«esperienza condivisa da un gruppo di volontarie» che si sono prefissate di aiutare gli animali che vivono in strada.

I fatti si sono svolti in un quartiere di Napoli. Qui, un paio di giorni fa, il gattino di poche settimane di vita è stato gettato dal cavalcavia di una strada. Il micetto, dal manto nero e dal musetto bianco, non è stato svezzato ed è ancora troppo piccolo per sopravvivere senza la madre. Per fortuna alcune persone hanno trovato il quattro zampe e se ne sono prese cura.

Così si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook dell’organizzazione Oltre la strada, casetta scugnizza: «Si chiama Giulio. È stato buttato dalla strada (come potete vedere dalla prima foto ) giù verso la stradina dove abbiamo allestito, in questo quartiere, un piccolo stallo, che è possibile destinare ad un micino per volta. Nonostante il volo il piccolo Giulio sta bene, e mani gentili si occuperanno di lui. Si cerca adozione, in tempi rapidi, qui ci sono troppi infelici da aiutare e purtroppo anche tanti abbandoni. Giulio, cinquanta gg, si trova a Napoli e si affida con prassi adottiva».

Dopo aver sofferto tanto, il dolcissimo gattino con il musino bianco attende ora la sua famiglia adottiva. Il piccolo quattro zampe si trova a Napoli, ma può essere dato in affido in tutto il Sud, al Centro e al Nord Italia. Si può sperare che presto gli occhietti intimoriti del micetto possano illuminarsi di amore e affetto alla vista della famiglia che si prenderà cura di lui. (di Elisabetta Guglielmi)