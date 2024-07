Il piccolo Dracula, questo splendido felino vi lascerà senza parole

Le immagini del “piccolo Dracula” hanno conquistato il popolo del web: lo smagliante sorriso del felino Vali ha un fascino irresistibile.

Ospite da diversi anni della Community Cat Club di Bellmawr, rifugio statunitense per animali situato nel New Jersey, una gattina dal manto bianco e nero ha conquistato il mondo con il suo “sorriso”. Il felino è stato ribattezzato, per via dei suoi incisivi appuntiti, il piccolo Dracula. La gioia che Vali, questo il nome della quattro zampe, manifesta ogni volta che vede un essere umano non è però purtroppo stata ripagata da alcuna soddisfazione. Vali è infatti alla disperata ricerca di una famiglia adottiva.

Il sorriso del gatto Vali conquista il web: le foto del felino soprannominato “piccolo Dracula”

Le foto della gattina Vali sono state condivise sul profilo Facebook del rifugio, la Community Cat Club Bellmawr (all’account social @Community Cat Club Bellmawr).

Sin dal primo giorno, le immagini di Vali hanno conquistato gli utenti del web. La quattro zampe, però, non è mai stata presa in considerazione per le adozioni. Grazie alla notorietà conquistata sui social, la gattina era stata adottata due anni fa. Purtroppo, però, dopo pochi giorni Vali è stata riportata al rifugio. I volontari della struttura spiegano in un post che Vali è arrivata la prima volta da loro in seguito alla morte del suo proprietario.

Nei post sui social network si legge che Vali ha avuto una vita molto difficile dopo la perdita del suo amato umano. Diventata famosa per il suo sorriso mentre si trovava al Centro Adozioni Petco, è stata adottata prima da una famiglia che l’ha restituita poco dopo e poi da una seconda famiglia. Anche in questo caso gli umani hanno riportato indietro la micetta dal momento che non era stata ben accolta dai gatti che avevano già in casa. Nonostante tutto ciò che ha dovuto affrontare, Vali non ha perso la sua gioia e la sua dolcezza. Ama seguire ovunque i volontari del rifugio regalando a tutti i suoi sorrisi e i suoi affettuosi miagolii.

Vali è una micetta dal manto bicolore bianco e nero. I felini come lei vengono definiti gatti tuxedo, termine che in inglese significa “smoking”, ovvero un gatto dal duplice colore bianco e nero e dal pelo vellutato e setoso. La quattro zampe ha dodici anni e si contraddistingue per il suo sorriso speciale. La piccola non ha i denti dell’arcata superiore mentre i canini inferiori sono particolarmente visibili, regalandole un’espressione unica. Vali ha un carattere dolcissimo e affettuoso nei confronti di qualsiasi umano passi davanti ai suoi occhi. Dalla sua gabbietta trasparente del centro di adozione, la gattina cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione dei visitatori, miagolando e spingendo le zampette contro il vetro. I suoi tentativi finora, purtroppo, non hanno avuto un buon esito. I volontari desiderano per lei una casa in cui possa essere amata e in cui possa trascorrere il resto della sua vita. Si può augurare a questa dolcissima micetta di trovare presto la famiglia perfetta con la quale condividere le giornate con uno smagliante sorriso. (di Elisabetta Guglielmi)