Le mense come hub per iniezione e cerotto. Il magazzino, magari senza scatole e scatoloni, per quel quarto d’ora di osservazione nel caso dovessero esserci effetti collaterali. Sempre più vicine le vaccinazioni nei posti di lavoro. La conferenza delle Regioni, l’Inail, i ministeri del Lavoro e della Salute con il supporto del Commissario straordinario per l’emergenza Covid hanno appena firmato il documento tecnico operativo che apre la strada del vaccino a tutti i lavoratori che per età non hanno ancora avuto la loro dose: un esercito di baristi e camerieri, di addetti dei trasporti, di dipendenti di hotel e pensioni, di commessi dei supermercati e del commercio al dettaglio.