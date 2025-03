Il piano di Meloni per riunire Zelensky e Trump dopo il conflitto

L’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca ha collocato la premier Giorgia Meloni in una posizione difficile, poiché mantiene buoni rapporti con entrambi. Meloni sta cercando di mediare per ripristinare una comunicazione tra l’Ucraina e gli Stati Uniti, discutendo la possibilità di un incontro a Londra organizzato dal premier britannico Keir Starmer. Questo incontro dovrebbe avvenire in concomitanza con un Consiglio europeo straordinario previsto per il 6 marzo.

Dopo lo scontro tra Trump e Zelensky, i leader europei hanno espresso sostegno all’Ucraina, mentre Meloni ha adottato un approccio prudente. Durante una teleconferenza con i Repubblicani a Washington, ha lodato Trump pur riconoscendo l’Ucraina come vittima dell’aggressione russa. Tuttavia, Trump ha accusato l’Ucraina di essere responsabile della guerra, etichettando Zelensky come un “dittatore”. Meloni si trova ora a dover scegliere tra sostenere gli Stati Uniti, che chiedono la resa di Kiev, o mantenere una posizione con l’Unione Europea, la quale vede Mosca come l’unico aggressore.

Oltre a queste sfide diplomatiche, Meloni deve anche fronteggiare le ambizioni di Matteo Salvini, suo alleato nella maggioranza, che aspira a posizionarsi come interlocutore privilegiato di Trump in Italia. Mentre Macron spinge per un maggiore impegno europeo, Meloni si oppone all’invio di truppe italiane in Ucraina, sostenuta dalla posizione della Lega, che critica le politiche “bellicistiche” di Bruxelles, e da Forza Italia, che chiama alla moderazione.