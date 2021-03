Con il “certificato verde digitale”, il nuovo nome del passaporto dell’immunità, il sogno di creare vere e proprie isole felici diventa più reale. La proposta legislativa della Commissione europea per facilitare la libera circolazione sicura all’interno della Ue durante la pandemia potrebbe infatti realizzare il desiderio delle isole che ambiscono allo status “Covid free”. Lontane dall’incubo della pandemia, parzialmente protette da uno “scudo” fatto di milioni di chilometri cubi di acqua, questi “paradisi” potrebbero far ripartire l’economia italiana.

Il cambiamento potrebbe cominciare dalla Sardegna, ad esempio, già unica regione italiana a esser stata etichettata “zona bianca”. O, ancora prima, dalle isole minori: le Eolie con Lipari, Stromboli, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Salina; le Egadi con Favignana, Levanzo, Marettimo; le Pelagie con Lampedusa, Linosa e Lampione (che non è però abitata); ma anche Ustica e Pantelleria. Isole, queste, che hanno già dimostrato quanto, in piccole realtà come le loro, può essere più semplice contenere i focolai. E che sono fortemente motivate a seguire l’esempio del primo luogo in assoluto in Europa a essere “Covid free,” l’isola greca di Kastellorizo.

Tutti gli abitanti vaccinati

La famosa location del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, infatti, ha vaccinato tutti i suoi abitanti. Prima e seconda dose del vaccino Pfizer. Kastellorizo è oggi un’isola felice perché al sicuro da Sars-Cov-2. Uno status che il governo di Atene intende sfruttare al massimo in vista della stagione turistica. Già da maggio, infatti, le porte di Kastellorizo potrebbero aprirsi a tutte le persone munite di “certificato verde digitale”. Sarà dunque un documento prezioso, a cui potranno ambire solo le persone vaccinate o quelle che dimostreranno di essere negative ai test o di essere guarite. Come il green pass israeliano, per intenderci, che ha consentito al Paese di ritornare alla normalità.

In Europa non tutti i governi sono d’accordo e ne discuteranno in un incontro la prossima settimana. In Cina, invece, il “passaporto vaccinale” è già stato annunciato ufficialmente. Sono pronti a seguire l’esempio anche l’India, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Dal canto loro le isole italiane mirano allo status di “Covid free” e poter così accogliere quanti più turisti “immunizzati”. I sindaci che le amministrano chiedono quindi di accelerare la vaccinazione. “Vaccinare subito gli abitanti delle isole minori della Sicilia è la strada giusta per prepararle alla stagione turistica estiva”, afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. “Covid free – continua Turano – è la parola d’ordine per aiutare veramente l’economia delle nostre isole minori. Vaccinare subito la popolazione delle isole siciliane significa tutelare la loro salute ma anche dare la possibilità a questi territori di uscire dalla crisi con le loro mani combattendo ad armi pari con la concorrenza della Grecia che sta già immunizzando gli abitanti delle isole più turistiche. Lampedusa e Linosa dovrebbero essere le prime isole a essere immunizzate, è importante che a stretto giro seguano Pantelleria, le Egadi e le Eolie”.

Gli scienziati sembrano intrigati dall’idea di creare isole Covid-free, ma sono scettici sulla reale riuscita di questa strategia. “L’idea di pensare a isole e ambienti in cui i contagi siano a zero potrebbe essere utile, soprattutto per far ripartire l’economia legata al turismo”, dice Paolo Villari, docente di Igiene e direttore del Dipartimento di Sanità pubblica presso l’Università La Sapienza di Roma. “Ma in questo momento mi sembra prematuro, perché porterebbe a situazioni discriminatorie. Sarebbe meglio – continua – attendere la conclusione delle campagne vaccinali”.

A non convincere Villari è proprio l’idea di un passaporto sanitario. “Innanzitutto, bisogna valutare quanto poi effettivamente una strategia di questo tipo possa incidere sull’andamento della pandemia – sottolinea – il problema principale sarebbe tuttavia quello della discriminazione perché attualmente non tutti hanno avuto accesso alle vaccinazioni, e istituire una strategia di questo tipo precluderebbe una serie di opportunità a una parte significativa della popolazione”. E’ altrettanto scettica anche l’epidemiologa Stefania Salmaso, ex direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. “Mi sembra un’idea sbagliata, non so quanto possa reggere – dice – e comunque, almeno per adesso mi sembra un discorso aleatorio. Bisognerà approfondire in futuro”, conclude la scienziata.