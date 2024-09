Il Pianista: Tra Dolore, Fentanyl e la Sedia a Rotelle

Giovanni Allevi, il noto compositore, ha affrontato un cambiamento drammatico nella sua vita due anni fa a causa della diagnosi di mieloma, una forma di cancro che ha profondamente alterato la sua esistenza. Allevi ha descritto il momento della diagnosi come uno dei più distruttivi della sua vita, sentendosi distaccato dalla realtà e sopraffatto da una sensazione di angoscia e panico. Ha raccontato che, mentre si trovava a Roma, una dottoressa lo contattò per comunicargli la notizia, e il termine “mieloma”, pur suonando dolcemente, nascondeva una minaccia insidiosa.

Il compositore ha condiviso anche i dettagli della sua battaglia contro la malattia, tra cui la perdita dei capelli in un breve lasso di tempo e il pesante regime di trattamento a cui si è sottoposto, tra cui psicofarmaci e oppiacei come il Fentanyl, noto per i suoi effetti collaterali devastanti. Gioeva inoltre di un corpo indebolito, dimagrito e spesso costretto a essere supportato da flebo per l’idratazione. Nonostante la sofferenza e i timori di possibili conseguenze, come l’uso di una sedia a rotelle a causa di problemi vertebrali, Allevi ha trovato la forza di affrontare la sua realtà attraverso la musica.

La sua esperienza non è stata solo una lotta personale, ma ha anche ispirato un nuovo progetto artistico: un libro intitolato “I nove doni – Sulla via della felicità”, pubblicato da Solferino. Questo lavoro non solo esplora il dramma della sua malattia, ma celebra anche la bellezza della vita. Allevi ha usato le note musicali come un modo per esprimere le sue emozioni e ha creato un diario musicale per raccontare il suo viaggio.

La sua apparizione sul palco di Sanremo 2024, dove ha parlato con emozione della malattia e della gratitudine per la bellezza del Creato, ha toccato profondamente il pubblico. Allevi, con la sua musica e le sue parole, cerca di comunicare un messaggio di speranza e resilienza, mostrando come la creatività possa prosperare anche in tempi di avversità.