Il Peso dell’Errore di Meloni: Un Fardello per Sempre

Giuseppe Conte ha definito “follia” il piano di riarmo europeo di Ursula von der Leyen durante un corteo del Movimento 5 Stelle a Roma, cui hanno partecipato migliaia di persone. I manifestanti hanno esposto bandiere arcobaleno e della Palestina, e striscioni con il messaggio “Il popolo russo non è mio nemico”. Conte ha affermato: “Non vogliamo un piano di riarmo da 800 miliardi, ma un percorso di pace con l’Europa protagonista”, sottolineando la necessità di investire nel lavoro per migliorare i salari, tra i più bassi in Europa.

Durante l’evento, si sono unite anche forze di centrosinistra, e Conte ha espresso soddisfazione per la loro presenza, dichiarando che stanno costruendo un’alternativa di governo. Ha critico aspramente il governo di Giorgia Meloni, sostenendo che il suo voto sul riarmo rappresenta un fallimento storico. I manifestanti hanno intonato cori di protesta contro Meloni e Crosetto.

Alcuni partecipanti hanno emesso dichiarazioni a favore della diplomazia per risolvere le tensioni, richiedendo trattative senza conflitti. Tra i presenti c’erano anche politici del Partito Democratico e rappresentanti di forze ambientaliste e pacifiste, tra cui Marco Travaglio e personalità come Alex Zanotelli.

In piazza anche la tiktoker Rita De Crescenzo, che ha partecipato come madre e donna, sottolineando l’importanza di fermare il conflitto e diffondere un messaggio di positività sui social. L’evento ha rappresentato una manifestazione chiara contro il riarmo e a favore della pace, unendosi a varie voci della società civile.