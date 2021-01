Salvate mia figlia dalla ‘Ndrangheta. Allontanatela da quel sistema criminale che la tiene ostaggio e la usa come merce di scambio. Dopo essersi inutilmente rivolto al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, chiede aiuto con una lettera aperta Emanuele Mancuso, rampollo di ‘Ndrangheta e figlio di boss, che per primo nella storia del suo casato ha deciso di collaborare con la giustizia. È il figlio di Luni Mancuso “L’ingegnere” uno dei capi storici del clan. È stato la prima crepa in quasi un secolo di omertà. E lo sta pagando.

“Intendo manifestare il mio stato di frustrazione e preoccupazione per le sorti di mia figlia, di soli 30 mesi di vita, poiché, nonostante le notorie vicende legate alle pressioni da me subite per la scelta intrapresa, ella, seppur sottoposta allo speciale programma di protezione, nella realtà dei fatti, grazie alla disponibilità della madre, Chimirri Nensy Vera, mantiene contatti con gli ambienti ‘ndranghetistici” si legge nella sua lettera appello. Tre cartelle fitte di dati, circostanze, lucide preoccupazioni, un fiume di parole che sono richiesta di aiuto e denuncia insieme, ma anche il resoconto fedele di una battaglia che da quasi due anni porta avanti in silenzio.

“Non voleva mettere ulteriormente a rischio la bambina” spiega il suo legale, Antonia Nicolini. Ma adesso che il gioco sporco della famiglia è divenuto pubblico grazie alle dichiarazioni del pentito Antonio Cossidente, Mancuso ha deciso di parlare. Al pm di Catanzaro Annamaria Frustaci, il vecchio collaboratore ha raccontato la disperazione del giovane pentito nella prima fase della sua collaborazione, quando le donne di famiglia ai colloqui non facevano che ripetergli che se non avesse chiuso la bocca la figlia non l’avrebbe vista più. “Loro buttavano avanti la bambina per farlo ritornare sui suoi passi, cioè giocavano sui sentimenti” mette a verbale Cossidente, che di Mancuso era compagno di cella ed è diventato spalla, tanto da raccoglierne anche le confidenze che hanno permesso di iniziare a fare luce sulla sparizione e l’omicidio di Maria Chindamo.

Dichiarazioni depositate agli atti e che hanno reso noto a tutti il gioco di forza messo in piedi dal clan usando “una bambina di 30 mesi”. Per questo Emanuele Mancuso ha deciso di raccontare tutto. Ai media scrive con la rabbia di un padre che deve necessariamente stare lontano, con la disperazione di un figlio, nipote uomo, di ‘Ndrangheta che sa per averla vissuta la claustrofobica storia che la sua piccola rischia di rivivere.

“Ho deciso di collaborare con la giustizia proprio in prossimità della sua nascita – si legge nella lettera – anche con la speranza di offrirle un futuro diverso, lontano dal contesto sociale e criminale di mia appartenenza”. Aveva chiesto e ottenuto che lei e la madre venissero ammesse al programma di protezione e avessero la possibilità di una vita diversa, al riparo da ritorsioni del clan ma anche “lontano da pregiudizi e da nette imposizioni dovute solo al ‘maledetto cognome’ portato”. Ma la sua compagna ha detto no. “La mia scelta non è stata condivisa dalla Chimirri Nensy Vera la quale ha prontamente rifiutato la collocazione in località protetta e l’ ammissione allo speciale programma di protezione rimanendo, invece, legata alla famiglia Mancuso, condividendone lo stesso tetto insieme alla bambina” si legge nella lettera.

Un paradosso – racconta – a cui insieme alla procura per i minorenni di Catanzaro ha tentato di porre rimedio fin dai primi mesi del 2019, chiedendo l’immediato allontanamento della bambina dalla Calabria. “Il Tribunale per i minorenni, inspiegabilmente, per ben tre volte, ha provveduto a rigettare tale richiesta lasciando la minore sul territorio vibonese, incurante del grave pericolo che incombeva, seppur conscio del fatto che pendeva e pende, sulla mia testa, una taglia, di circa un milione di euro, messa da Luigi Mancuso”. Con un provvedimento “discutibile” – scrive il pentito – “incomprensibilmente, con il predetto decreto il Tribunale per i Minorenni ha, nella realtà dei fatti, ‘incaricato la madre’ di occuparsi della crescita e dell’educazione della bambina, indifferente al fatto che, ella, non si sia mai dissociata dalle logiche ‘ndranghetistiche”. In più, aggiunge, nonostante l’inizio di un serio percorso di collaborazione “ha provveduto, con il medesimo decreto, a limitare anche la mia responsabilità genitoriale per i miei precedenti penali. Pari all’essere assurdo!”. Una decisione poi ribaltata dalla Corte d’appello ma che non cambia la sostanza – spiega il pentito – perché la bambina “continua a vivere con la madre, legata, senza ombra di dubbio, alla cosca Mancuso”.

Il giovane pentito non lo dice per sentito dire o per mero sospetto. Lo sa. E intercettazioni e informative depositate agli atti di diversi processi lo confermano. L’ex compagna, da cui è tanto distante da chiamarla solo per cognome – “la Chimirri” scrive per riferirsi a lei – è “collegata, tutt’oggi alla cosca” ed è “difesa e assistita da un noto avvocato del Foro di Palmi, Carmelo Naso”, pagato dagli stessi Mancuso. Lo dicono – riferisce il pentito – le intercettazioni in cui si sente il legale informare passo passo del procedimento riguardante l’affidamento della bambina “Del Vecchio Rosaria Rita, rappresentante la famiglia Mancuso, la quale si occupa anche del pagamento delle spese legali”. Lo confermano anche messaggi, foto e dati trovati sul cellulare di Luni Mancuso, il padre del pentito, al momento dell’arresto.

“Emerge un quadro sconvolgente – si legge nella lettera di Mancuso – cioè l’interessamento della cosca alle sorti della mia bambina, con ingerenze nel procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni, nonché il forte legame e la ‘messa a disposizione’ della Chimirri Nensy Vera che, in tutta tranquillità e serenità, interloquisce e si incontra con latitanti e soggetti irreperibili del calibro di Mancuso Giuseppe Salvatore e Mancuso Pantaleone, alias “L’ingegnere”. Il padre di Emanuele Mancuso, diventato quasi il suo peggior nemico. È lui – sottolinea il giovane nella lettera – che alla nuora preoccupata per le iniziative legali dell’ex compagno riguardo l’affidamento della bambina dice “Stai tranquilla, io farò di tutto. Non ti preoccupare, stai tranquilla. Deve passare sul mio cadavere”. Ma è solo una delle conversazioni che riguardano la piccola ed Emanuele Mancuso sa per certo – perché conosce il linguaggio di suo padre, perché sa come parla un boss – che il significato di quelle rassicurazioni è uno solo: “la bambina è in mano alla ‘ndrangheta e usata come merce di scambio”.

E usa il grassetto il pentito per sottolineare quelle parole che anche su uno schermo sembrano urlate. “Non posso accettare più questa situazione e chiedo, a gran voce, un intervento risolutivo per strappare, definitivamente, la mia bambina dalle mani della ‘ndrangheta”. Un appello, una richiesta d’aiuto per quella figlia che da anni riesce a vedere solo di rado “in quanto la madre ha sempre cercato di impedirne i contatti, operando continue vessazioni nei miei confronti e soprattutto con l’indifferenza di un Tribunale per i Minorenni che è rimasto inerte alle mie continue e numerose segnalazioni”. Un’unica istanza: “chiedo solo giustizia”.