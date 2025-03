Il pelo di questi cani è davvero unico: le razze mocio irresistibili

Il pelo di alcune razze canine è davvero unico e particolarmente affascinante, come quello dei cani con pelo cordato, le cui ciocche richiedono cure specifiche. Questo tipo di manto nasce da un intreccio tra il sottopelo morbido e il pelo di copertura, formando delle tipiche corde che proteggono gli animali da freddo e predatori. Sebbene possa sembrare che si sistemi da solo, il pelo cordato necessita di attenzione per evitare grovigli. È importante separare le ciocche manualmente e utilizzare prodotti delicati durante il bagno per mantenere il mantello in buono stato.

Tra le razze con pelo cordato spiccano diversi esemplari. Il Bergamasco, originario delle Alpi italiane, è un cane robusto e indipendente, adatto al lavoro con il bestiame. Il Cane d’acqua spagnolo, noto per il suo pelo riccio, è un compagno versatile, utilizzato storicamente per la pesca. Il Komodor, un imponente cane ungherese, è facilmente riconoscibile per il suo mantello bianco a corda, che offre una protezione naturale. Il Puli, anch’esso ungherese, è agile e curioso, famoso per il suo pelo che gli dà l’aspetto di un “pallone di pelo”. Infine, il Barbet, un cane francese da caccia, ha un pelo riccio e folto, rendendolo dolce e giocoso, perfetto per la vita familiare.

Queste razze non solo sono affascinanti esteticamente, ma anche funzionali, dimostrando come il loro manto sia il risultato di un’evoluzione utile nel corso dei secoli.