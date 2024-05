“il peggiore spot pubblicitario di sempre”?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione del nuovo iPad Pro di Apple, arrivata nel contesto dell’evento Let Loose. Quest’ultima è stata accompagnata da uno spot pubblicitario, che non sembra però essere andato propriamente a genio alla community di appassionati.

Come riportato, infatti, da portali come PhoneArena e Ars Technica, c’è addirittura chi sostiene che si tratti del “peggiore spot pubblicitario di sempre“. Il motivo? Nel video, caricato sul canale YouTube ufficiale di Apple nella giornata del 7 maggio 2024 (e che al momento in cui scriviamo ha i commenti disattivati), vengono rotti in modo “spietato” oggetti di consumo.

L’idea dietro allo spot “Crush!“, che alla fine mette immancabilmente in luce un iPad Pro, sarebbe quella di mostrare che il tablet rende obsoleti tutti i precedenti modi dell’umanità di intrattenersi e creare arte. Tuttavia, il video risulta quantomeno strano: dalla distruzione di un cabinato arcade fino allo schiacciamento di una pallina, passando per la frantumazione dei personaggi di Angry Birds.

Le critiche mosse dagli utenti, soprattutto mediante i social network, riguardano il fatto che lo spot non porterebbe il giusto rispetto all’arte e agli artisti tradizionali, schiacciando gli oggetti simbolo di questi ultimi. Secondo più di qualche utente, Apple avrebbe dovuto stare più attenta su questo fronte, magari effettuando un “reverse” del video.

Non è un caso che l’attore, scrittore e produttore Reza Sixo Safai abbia deciso proprio di invertire lo spot in un post pubblicato su Twitter X (che al momento in cui scriviamo ha già superato 1,5 milioni di visualizzazioni). Non è poi mancato il commento di Carl Pei, CEO di Nothing: “oddio“. Insomma, quel che è certo è che lo spot “Crush!” non è passato inosservato.

Se siete invece alla ricerca di indicazioni in merito prodotti presentati durante l’evento Let Loose, potrebbe interessarvi dare un’occhiata all’approfondimento sugli iPad svelati da Apple.