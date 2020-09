Paolo Biasci è il presidente della Fimp, Federazione dei pediatri, il principale sindacato della categoria.

Nelle scuole ci sono i primi casi, i tamponi vengono fatti in tempo?

“Purtroppo, al contrario di quanto promesso in estate, il territorio non è stato rinforzato. Bisogna sveltire il percorso dei tamponi, eseguirli rapidamente e rapidamente refertarli. Invece, ovunque ci sono famiglie che si lamentano perché aspettano il test troppo a lungo. E hanno ragione”.

Con che sintomi richiedete il tampone?

“Gli stessi di qualunque altro problema virale tipico dell’autunno-inverno: febbre, tosse, cefalea, dolori muscolari, raffreddore, ma intenso. Non basta uno starnuto, come credono alcune maestre, ma ci deve essere muco e congestione nasale. Anche la gastroenterite è un sintomo, ma pure in questo caso non deve esaurirsi in un solo episodio di vomito o diarrea”.

Anche chi ha il naso che cola potrebbe quindi essere infettato dal coronavirus?

“Purtroppo sì, e lo dico perché sono molto numerosi i bambini, soprattutto piccoli, che hanno questo problema. Il tampone è previsto anche per loro”.

Quando va fatto il test?

“I colleghi devono chiederlo subito, appena vengono riferiti i sintomi, e non aspettare che il problema si evolva. Anche perché se i sintomi scompaiono dopo due giorni il tampone va fatto comunque, altrimenti il bambino non torna a scuola perché il medico non può attestare che il coronavirus non c’è”.

Quando va fatto il certificato?

“In tutti i casi di cui stiamo parlando: visto che c’è un sintomo, ci vuole il tampone. Se è positivo, segue la sua strada. Se è negativo, il pediatra non fa un certificato, ma un attestato in cui afferma di aver eseguito il percorso assistenziale”.

E se ci sono altre patologie?

“Si redige il certificato, dice la nuova circolare del ministero, in quelle situazioni in cui non c’è alcun sintomo di sospetto Covid, perché magari c’è stato un trauma. Sarà fatto nei bambini sopra i 6 anni se l’assenza supera i 5 giorni, e in quelli più piccoli se supera i 3. Ma ci sono regioni, dieci in tutto, che lo hanno definitivamente eliminato”.