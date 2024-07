il pasticcere si mostra su Instagram

In costume in piscina insieme ad amici, famiglia e alla sua Chiara. Damiano Carrara si mostra nelle storie Instagram e fa impazzire le sue fan.

Damiano Carrara, uno dei pasticceri più apprezzati della televisione, non è solo bravo nel suo lavoro; è anche giovane e bellissimo! Grazie a questa sua caratteristica ha tantissime seguaci del gentil sesso che lo seguono sui social e durante le varie trasmissioni TV dove fa il giudice (vedi Bake Off Italia) o viene ospitato.

Chi apprezza il pastry chef non solo per le doti culinarie non è di certo rimasto deluso in questi giorni: si è infatti mostrato nelle storie Instagram a petto nudo, in costume a bordo piscina con amici e famiglia e pronto a preparare una golosa grigliata.

Damiano Carrara

Damiano Carrara in piscina con Chiara in dolce attesa

L’altra sera il pastry Chef Damiano Carrara ha condiviso delle storie sul suo profilo Instagram, mentre era in piscina con alcuni dipendenti, amici e la famiglia. “Abbiamo finito già tutto quello che dovevamo fare al locale e preparato per domani mattina – spiega Damiano riprendendosi in costume e mostrando il suo tatuaggio su spalla e braccio destro – e adesso siamo qui a casa”.

Dopo un po’ di relax in piscina chef Damiano ha acceso la griglia, per offrire a tutto il gruppo una cena di carne spettacolare: salsicce, rosticciana e qualche bel taglio importante come il tomahawk. E mentre cucinava ecco arrivare anche la sua dolce metà, molto affamata: “È arrivata mammina – annuncia Damiano -. Hai fame te o la bimbina?”.

La coppia si è scambiata qualche frase complice, immancabile la carezza al pancione di Chiara Maggente poi purtroppo la condivisione di questo bel momento è terminata e Damiano Carrara è tornato a grigliare (sempre immancabilmente a torso nudo).

La rivelazione del sesso e quando nascerà la bambina

Sì, Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggente aspettano proprio una femminuccia. Ma non dovranno aspettare ancora molto, Chiara è infatti già all’inizio del nono mese e le dimensioni del pancione lo confermano. Sembra proprio che la data presunta del parto sia in piena estate, verso fine agosto, ma chissà quando succederà poi effettivamente.

Ma facciamo un passetto indietro, perché non possiamo proprio non ricordare come la giovane coppia ha deciso di annunciare a tutti il sesso del bebè: in un video Instagram hanno tagliato insieme una torta preparata nel laboratorio di Damiano Carrara, completamente bianca e all’interno… naturalmente rosa! Un momento di grande emozione non solo per loro, ma anche per tutti i follower dei futuri genitori che hanno commentato sotto il video con frasi dolce e di congratulazioni.