Il passato controverso dell’arbitro tedesco

L’Inter non ha gradito l’arbitraggio della partita contro il Liverpool, criticando non solo il rigore concesso a Wirtz, ma anche la gestione generale della gara da parte dell’arbitro tedesco Felix Zwayer e del Var Soren Storks. Quest’ultimo ha avuto un ruolo decisivo nell’annullare il gol di Konate nel primo tempo a causa del tocco di mano di Ekitike.

Il passato di Zwayer è stato al centro di controversie, in quanto nel 2004 fu squalificato per sei mesi dalla federcalcio tedesca per calcioscommesse. In quell’occasione, Zwayer accettò 300 euro in contanti per non danneggiare il Wuppertaler in una partita di campionato regionale nord contro il Werder Brema 2. Zwayer si autodenunciò, contribuendo a far condannare il collega coinvolto nell’inchiesta.

Inoltre, Zwayer è stato criticato in altre occasioni per le sue decisioni arbitrali, come nel 2016 quando Rudi Voeller, direttore del Bayer Leverkusen, protestò apertamente per il suo arbitraggio contro il Borussia Dortmund. Anche Jude Bellingham, stella del Borussia, ha criticato Zwayer per non aver concesso un rigore al Dortmund contro il Bayern in Bundesliga, definendolo un arbitro “condannato per calcio scommesse”.

Il Var Soren Storks, invece, era già stato al centro di critiche durante la partita Porto-Roma dello scorso febbraio, quando l’arbitro Stieler venne rimproverato da Claudio Ranieri, che criticò anche la designazione di un professionista inadeguato.