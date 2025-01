Il partito fondato: Un riferimento al socialismo

Alice Weidel, leader dell’estrema destra tedesca (AfD), ha dichiarato che Adolf Hitler era un comunista, socialista e antisemita. Roberto Vannacci, presente durante la trasmissione “Fuori dal Coro” del 15 gennaio, ha confermato queste affermazioni, sostenendo che definire Hitler come un esponente della destra e del conservatorismo sia il più grande errore della storia. Vannacci ha evidenziato che Hitler nazionalizzò le aziende, un atto che lo avvicina al socialismo. Secondo lui e Alice Weidel, il nazionalsocialismo stesso implica un legame con il socialismo. Mario Giordano ha ripetuto questa posizione, citando una diretta di Elon Musk in cui si affermava che Hitler non fosse di destra ma comunista.

Vannacci, noto per il suo approccio diretto e superficiale al linguaggio, ha detto che il termine ‘nazionalsocialismo’ chiarisce il riferimento al socialismo. Giordano ha concordato, affermando che è degno di discussione il fatto che la terminologia comunemente usata si sia ridotta a “nazismo”, quasi a voler eliminare il legame con il socialismo che Hitler stesso promuoveva.

Tuttavia, è utile considerare ciò che Hitler disse riguardo al suo programma politico. Nel 1932, a una domanda diretta su come definire il nazionalsocialismo, Hitler affermò che il socialismo riguardava il bene comune, mentre il comunismo e il marxismo non potevano essere considerati forme di socialismo. Ritenne che i marxisti avessero distorto il concetto di socialismo, rivendicando invece un socialismo diverso, ancorato a valori ariani e germanici. Sosteneva che avrebbero potuto chiamarsi partito liberale, ma optarono per il nome nazionalsocialista, affermando che il loro socialismo era di natura nazionale.

In conclusione, mentre Weidel e Vannacci definiscono Hitler come socialista, la definizione di socialismo da parte di Hitler stesso si allontana sostanzialmente dalle concezioni tradizionali. La sua interpretazione dello stesso termine era specifica e mirata a legittimare l’ideologia nazista, trasformando il socialismo in una forma di nazionalismo arianizzato, che escludeva qualsiasi connessione con il comunismo o il marxismo come comunemente intesi.