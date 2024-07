Il particolare lavoro per cui era stata assunta Belen Rodriguez da Lele Mora

Belen Rodriguez quando è arrivata in Italia non aveva il permesso di soggiorno ed essendo una cittadina nata al di fuori dell’Unione Europea aveva necessariamente bisogno di un contratto di lavoro per poter restare a vivere nel nostro Paese. Per questo motivo il suo fidanzato dell’epoca (il calciatore Marco Borriello) le ha presentato Lele Mora a una festa di Capodanno. E da lì la sua vita è svoltata. A raccontare questo particolare aneddoto è stato Lele Mora ospite nel podcast Gurulandia.

“Ho conosciuto Belen ad un capodanno. Lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io ho accettato. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e così le ho detto di tornare in Argentina. Lei però non aveva i soldi per il biglietto di andata e di ritorno. E che problema c’era? Gliel’ho fatto io!”.

Ritornata in Italia, Lele Mora ha assunto Belen Rodriguez. Ma non come artista, ma come badante.

“Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante e cameriera. E da allora l’ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l’ho mandata a L’Isola dei Famosi e da li è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”.

Un contratto da badante e poi a L’Isola dei Famosi. La particolare vita lavorativa di Lele Mora che effettivamente, almeno nei suoi anni d’oro, funzionava benissimo.