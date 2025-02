Il Parlamento poteva impegnarsi di più

Su quattro giudici costituzionali eletti dal Parlamento, solo uno è donna, Maria Alessandra Sandulli. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, commenta che il Parlamento avrebbe potuto impegnarsi di più per garantire una rappresentanza femminile e si dice preoccupato per il fatto che non ci sia stata una coalizione trasversale tra le parlamentari donne per nominare almeno due giudici. Mirabelli sottolinea che le donne non sono sottorappresentate, considerando che sia la presidente del Consiglio che quella dell’opposizione sono donne, conferendo loro una forza politica significativa.

Mirabelli propone che il merito delle donne dovrebbe essere riconosciuto al di là delle quote rosa, riconoscendo però che spesso affrontano maggiori difficoltà a causa di impegni familiari e professionali. Osserva che, per essere visibili come gli uomini, le donne devono fare i conti con un onere educativo maggiore e con attività non sempre valorizzate. Ricorda la prima donna a Palazzo della Consulta, Fernanda Contri, e le difficoltà che affrontò per bilanciare lavoro e responsabilità familiari, inclusa una campagna stampa che mise in discussione la sua nomina.

Mirabelli difese la validità di Contri, sostenendo che l’esperienza di pratica legale dovesse essere considerata ai fini dei requisiti richiesti dalla Costituzione. Riconosce il contributo positivo delle donne nei collegi, non solo per la loro competenza tecnica, ma anche per la capacità di interagire in modo equilibrato e sostenuto, evidenziando così il valore del carattere femminile nella sfera pubblica.