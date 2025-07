Il Parlamento italiano e il suo primato nel G7

In un contesto di crescente attenzione sulle attività parlamentari, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha sottolineato il ruolo significativo del Parlamento italiano. Durante una cerimonia tenutasi nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, Fontana ha dichiarato che l’Italia occupa il secondo posto tra i Parlamenti del G7 per numero di giorni di seduta plenaria, superata soltanto dal Regno Unito.

L’intervento è avvenuto in occasione della consegna del Ventaglio, un riconoscimento dell’Associazione stampa parlamentare. Fontana ha messo in evidenza questo traguardo, evidenziando l’impegno e la produttività dell’assemblea legislativa italiana. Questo riconoscimento si colloca all’interno di un dibattito più ampio, che interessa non solo il funzionamento delle istituzioni italiane, ma anche la loro posizione e il loro confronto con altre democrazie avanzate.

La dichiarazione del Presidente sembra voler valorizzare l’importanza del lavoro parlamentare, in un periodo in cui la partecipazione e l’efficacia delle istituzioni sono al centro dell’attenzione pubblica.