Da anni da est soffia un vento anti gay, in Polonia sono state istituite più di 100 zone “libere da persone LGBT” e in Ungheria la retorica omotransfobica sta suscitando sempre più preoccupazioni. Per questo motivo ieri il Parlamento Europeo con 492 votanti favorevoli, 141 contrari e 46 astenuti ha approvato la proposta per proclamare l’UE ‘zona di libertà LGBTIQ’ e per chiedere al Consiglio e alla Commissione di agire contro i governi che discriminano i cittadini LGBT.

Indovinate chi – tra i politici nostrani – ha votato contro? Ovviamente molti esponenti della Lega e di Fratelli D’Italia. Non mi vengono in mente parole per commentare, ma solo parolacce, quindi mi limito ad un…



“Una risoluzione storica. Con 492 voti a favore, il Parlamento Europeo ha approvato oggi una vera svolta, dal profondo significato politico, che rende tutto il territorio europeo una “LGBTIQ Freedom Zone” e che chiede al Consiglio e alla Commissione di agire contro governi e leggi che non rispettano i valori europei di inclusione e uguaglianza. Con questa risoluzione abbiamo condannato con la massima fermezza le “zone libere da LGBTI” Polacche e le vergognose leggi transfobiche di Orban, che non possono trovare spazio in Europa e che ricordano tempi oscuri. Il voto contrario di Lega e Fratelli d’Italia alla risoluzione adottata con una maggioranza ampia, è una vergogna oltre ogni limite, che dimostra per l’ennesima volta il vero volto della compagine della destra e la loro idea di Europa e di diritti. – si legge nel post del PD ripreso da Brando Benifei – Purtroppo per Salvini e Meloni, però, questa Europa è più forte del loro odio. I diritti LGBTIQ+ sono diritti umani e, come tali, vanno rispettati e fatti rispettare. Abbiamo detto basta all’odio e alla discriminazione. Basta alla violenza quotidiana dettata dall’intolleranza. Basta all’omobitransfobia”.

#Oggi il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione che dichiara l’Europa “zona libera per la comunità #LGBT”. È deplorevole che ce ne sia bisogno, ma la UE deve difendere i diritti civili della comunità LGBT a tutti i costi. Non c’è posto per l’omofobia! #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/FJT84hiEZv — UK in AZIONE (@AzioneUK) March 11, 2021

Un giorno storico! Da oggi l’Unione Europea diventa ufficialmente una #LGBTIQFreedomZone! Un nuovo passo per i diritti e per l’uguaglianza, ma adesso non fermiamoci qui. Continuiamo a batterci, tutte e tutti, per la piena libertà di essere e di amare. Ovunque! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/DCJNoAyof0 — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) March 11, 2021

