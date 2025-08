Il Parlamento aristocratico dell’Italia post-unitaria

Nel 1861, il neonato Parlamento del Regno d’Italia si raduna per la prima volta a Palazzo Carignano, segnando un importante capitolo nella storia politica del Paese. Ferdinando Petruccelli della Gattina, giornalista e nuovo deputato, offre una lucida analisi del contesto in cui si trova.

Petruccelli osserva che la Camera ha convalidato 438 elezioni, ma la composizione dei rappresentanti suscita interrogativi. Attraverso un’ironica descrizione, analizza la spiccata aristocraticità del primo Parlamento, dove predominano nobili, alti ufficiali e professionisti, lasciando poco spazio alla vera rappresentanza popolare. Tra i deputati spiccano due principi, tre duchi, vari conti e marchesi, oltre a una notevole presenza di avvocati e ingegneri, mentre mancano totalmente figure comuni come contadini e operai.

Il deputato mette in evidenza che l’intera assemblea è eletta da circa l’1,5% della popolazione, rivelando la scarsa rappresentatività del nuovo governo. Petruccelli nota anche le caratteristiche fisiche peculiari degli parlamentari, aggiungendo un tocco di satira alla sua narrazione: tra i deputati figurano balbuzienti, sordi e zoppi, tutti dotati di un’evidente propensione a voler parlare, evidenziando l’ambizione di farsi sentire dai propri elettori.

Attraverso queste osservazioni, Petruccelli delinea una contraddizione intrinseca in un’assemblea che aspira a essere rappresentativa, ma che in realtà si rivela come un’élite aristocratica. Le sue parole offrono uno spaccato critico della realtà politica dell’Italia post-unitaria, sottolineando la predominanza di una classe privilegiata e la mancanza di un’autentica voce popolare nel processo legislativo.