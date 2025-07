Il Paris Saint-Germain conquista la sua prima Champions League

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un traguardo storico nella sua annata calcistica, conquistando la sua prima UEFA Champions League. La vittoria è stata ottenuta in una finale disputata il 31 maggio 2025, presso la Munich Football Arena di Monaco di Baviera, contro l’FC Internazionale Milano.

La partita si è conclusa con un eccellente risultato di 5-0, evidenziando la superiorità della squadra allenata da Luis Enrique. Ousmane Dembélé, uno dei protagonisti del match, ha celebrato il successo baciando il trofeo della competizione, simbolo dell’importante conquista. Questo risultato rappresenta una pietra miliare per il club parigino, che ha lottato a lungo per affermarsi nel panorama europeo.

La vittoria in finale non solo segna un momento di gloria per il PSG, ma stabilisce anche un nuovo record per il punteggio più ampio nella storia delle finali di UEFA Champions League. La prestazione dei giocatori, unita alla strategia del tecnico, ha portato a un risultato straordinario, sottolineando il potenziale della squadra in ambito continentale.