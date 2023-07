Il Paradiso Delle Signore, Vittorio Conti è gay? Parla Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni questa settimana è stato intervistato da Chi e fra le tante domande gliene è stata fatta una anche su Il Paradiso Delle Signore, fiction di Rai1 che lo vede recitare nei panni di Vittorio Conti.

“È un periodo di cambiamenti. Devo capire cosa ne sarà di me, ma anche del mio personaggio, Vittorio Conti. Se sono stanco? No, non è stanchezza, anzi. Il lavoro nel daily è stato tanto, lungo, importante. Oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa che, in qualche modo, anche solo per il tempo che passo qui dentro, è praticamente come una seconda famiglia. Mettiamola così: il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto rivelando nulla. Abbiamo ancora una stagione intera davanti e con un finale tutto da scrivere”.

La prima puntata de Il Paradiso Delle Signore è andata in onda nel 2015. Un successo che Alessandro Tersigni si spiega così:

“Perché è un prodotto di qualità che parla a tutti, senza escludere nessuno. In maniera semplice e diretta, senza grossi orpelli, affrontiamo qualsiasi tema: dall’omosessualità alla violenza sulle donne. Se il mio personaggio troverà l’amore? In questa stagione le sorprese saranno tante e notevoli. So qualcosa, ma non tutto, perché la serie è in continua evoluzione”.

Quando il giornalista dice “per un momento ho pensato che il suo personaggio fosse gay“, Alessandro Tersigni ha risposto: “e chi può dirlo?“.

Il Paradiso Delle Signore, Vittorio Conti è gay? “E chi può dirlo!”

Alessandro Tersigni grazie a Il Paradiso Delle Signore riceve lusinghe sia da donne che da uomini:

“Mi lusinga e credo che il merito sia anche dei personaggi che interpreto, ovvero omini eleganti, educati, mai volgari. Prenda Vittorio Conti: è affascinante, simpatico, innovativo. Ho ricevuto avances sia da uomini che da donne. Sui social, qualcosina. Do il giusto peso a entrambi. A me il personaggio di Vittorio Conti piace. A dirla tutta gli sono anche molto affezionato, siamo cresciuti assieme se ci pensa, ma riconosco che i cattivi sono allo stesso tempo ancora più affascinanti”.