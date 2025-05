Il Paradiso delle Signore: La Shockante Fake News su Pietro Masotti

Una fake news ha sconvolto i fan de “Il Paradiso delle Signore”, riguardante la morte di Pietro Masotti, l’attore che interpreta Marcello Barbieri. La notizia è stata diffusa tramite un post su una pagina Facebook dedicata alla serie, suscitando una reazione di grande allarmismo tra gli utenti. Il titolo allarmante “Pietro Masotti è morto?” serviva da gancio per un articolo che menzionava una “misteriosa scomparsa” sia del personaggio che dell’attore, lasciando i fan in uno stato di angoscia.

Quando Masotti ha appreso della situazione, ha immediatamente risposto con indignazione, utilizzando il suo profilo social per esprimere il suo disprezzo nei confronti dei responsabili della bufala. In un commento su Facebook, ha definito “ridicoli” quelli che avevano creato la notizia, mentre su Instagram ha postato una schermata del post che lo dava per defunto, accompagnata da emoticon sarcastiche.

Masotti ha voluto rassicurare i suoi fan sulla sua salute e presenza, evidenziando il carattere offensivo e irrispettoso della fake news, soprattutto in un periodo in cui il cast e il pubblico della serie avevano già vissuto perdite significative. L’accaduto mette in luce il problema crescente del clickbait nel mondo dei social media, dove il desiderio di attrarre visualizzazioni porta a notizie false e dannose. La vicenda si chiude con una riflessione sulla responsabilità delle informazioni condivise online.